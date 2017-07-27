В Воротынце задержан грабитель, напавший на продавца рыбного рынка
Злоумышленник, угрожая ножом торговцу, похитил деньги.
Злоумышленник, угрожая ножом торговцу, похитил деньги.
Полицейские задержали грабителя, напавшего на продавца рыбного рынка в Воротынце, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
15 июля около 21.00 злоумышленник, находясь на территории рыбного рынка, подошел к продавцу торгового прилавка и, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, открыто похитил 4 150 рублей.
В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 162 УК РФ «Разбой».