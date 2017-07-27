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14:09 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Воротынце задержан грабитель, напавший на продавца рыбного рынка

Злоумышленник, угрожая ножом торговцу, похитил деньги.

Полицейские задержали грабителя, напавшего на продавца рыбного рынка в Воротынце, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

15 июля около 21.00 злоумышленник, находясь на территории рыбного рынка, подошел к продавцу торгового прилавка и, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, открыто похитил 4 150 рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 162 УК РФ «Разбой».

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