В Воротынце задержан грабитель, напавший на продавца рыбного рынка

Полицейские задержали грабителя, напавшего на продавца рыбного рынка в Воротынце, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

15 июля около 21.00 злоумышленник, находясь на территории рыбного рынка, подошел к продавцу торгового прилавка и, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, открыто похитил 4 150 рублей.