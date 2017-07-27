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14:31 (мск), источник: ЕАН

Пьяная троица напала на автомобилиста, попавшего в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге дорожный конфликт закончился рукопашной схваткой. После столкновения двух машин водителя одной из них принялись избивать трое мужчин.

Это произошло вечером 25 июля на перекрестке улиц Белинского и Щорса.

Как рассказал ЕАН участник аварии Андрей Наливайко, нападавшие посчитали его виновником ДТП и решили «восстановить справедливость».

«Я ехал по своей крайней левой стороне дороги, в попутной правой стороне двигалась женщина пожилого возраста и начала перестраиваться на мою полосу, не убедившись, что ей уступают, и зацепила мой автомобиль. После остановки женщина стала отрицать свою вину. Я вызвал инспекторов, и мы стали ждать. Проходящие мимо трое мужчин в нетрезвом состоянии подошли к женщине, чтобы выяснить детали ДТП. После чего эти люди подошли с претензиями ко мне и начали их высказывать, стали на меня кричать, один из них схватил меня за шею и ударил через окно пассажирского сидения. Я вышел из машины, мужчина замахнулся кулаком в мою сторону», — сообщил автовладелец.

Лишь благодаря баллончику, по словам Андрея, ему удалось прекратить избиение. Екатеринбуржец распылил перцовый газ.

«Я достал баллончик и брызнул в лицо одному из мужчин, обезвредив его. После этого человека увезли на скорой. Один из мужчин, с его слов юрист, начал требовать у меня деньги, чтоб компенсировать причиненный вред здоровью друга. Я отказал. Они пригрозили мне судом. Сегодня я узнал, что они написали на меня заявление. А у меня ни свидетелей, ни видеозаписи нет», — сокрушается Андрей.

В отделе пропаганды городского ГИБДД корреспонденту ЕАН сообщили, что вечером 25 июля на перекрестке Белинского-Щорса не регистрировалось ни одного ДТП. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу на момент написания новости не смогли прокомментировать информацию о потасовке на дороге. Теперь мужчина ищет очевидцев аварии.

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