Пьяная троица напала на автомобилиста, попавшего в ДТП в Екатеринбурге
В Екатеринбурге дорожный конфликт закончился рукопашной схваткой. После столкновения двух машин водителя одной из них принялись избивать трое мужчин.
В Екатеринбурге дорожный конфликт закончился рукопашной схваткой. После столкновения двух машин водителя одной из них принялись избивать трое мужчин.
Это произошло вечером 25 июля на перекрестке улиц Белинского и Щорса.
Как рассказал ЕАН участник аварии Андрей Наливайко, нападавшие посчитали его виновником ДТП и решили «восстановить справедливость».
«Я ехал по своей крайней левой стороне дороги, в попутной правой стороне двигалась женщина пожилого возраста и начала перестраиваться на мою полосу, не убедившись, что ей уступают, и зацепила мой автомобиль. После остановки женщина стала отрицать свою вину. Я вызвал инспекторов, и мы стали ждать. Проходящие мимо трое мужчин в нетрезвом состоянии подошли к женщине, чтобы выяснить детали ДТП. После чего эти люди подошли с претензиями ко мне и начали их высказывать, стали на меня кричать, один из них схватил меня за шею и ударил через окно пассажирского сидения. Я вышел из машины, мужчина замахнулся кулаком в мою сторону», — сообщил автовладелец.
Лишь благодаря баллончику, по словам Андрея, ему удалось прекратить избиение. Екатеринбуржец распылил перцовый газ.
«Я достал баллончик и брызнул в лицо одному из мужчин, обезвредив его. После этого человека увезли на скорой. Один из мужчин, с его слов юрист, начал требовать у меня деньги, чтоб компенсировать причиненный вред здоровью друга. Я отказал. Они пригрозили мне судом. Сегодня я узнал, что они написали на меня заявление. А у меня ни свидетелей, ни видеозаписи нет», — сокрушается Андрей.
В отделе пропаганды городского ГИБДД корреспонденту ЕАН сообщили, что вечером 25 июля на перекрестке