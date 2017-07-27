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14:41 (мск), источник: Новости Перми

В Перми на Промышленной столкнулись ВАЗ и Renault

Авария произошла вечером 26 июля. Водитель отечественной легковушки нарушил ПДД и столкнулся с иномаркой.

В 20:10 по улице Промышленная со стороны Гамовского тракта в направлении улицы Верхнемуллинская двигался автомобиль ВАЗ-21101. За рулем был мужчина 1988 года рождения. Напротив дома № 110 он выехал на обгон. Впереди идущий Renault Logan также пошел на обгон.

В итоге «ВАЗ» допустил столкновение с иномаркой. От удара отечественную легковушку отбросило на левую обочину. Потом машина врезалась в столб.

Пострадал водитель «ВАЗа». Ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

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