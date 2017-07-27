В Перми на Промышленной столкнулись ВАЗ и Renault

В 20:10 по улице Промышленная со стороны Гамовского тракта в направлении улицы Верхнемуллинская двигался автомобиль ВАЗ-21101. За рулем был мужчина 1988 года рождения. Напротив дома № 110 он выехал на обгон. Впереди идущий Renault Logan также пошел на обгон.