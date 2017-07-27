Полиция задержала альпиниста, смертельно ранившего 47-летнего казанца

Накануне вечером в Казани в больницу с травмами головы был доставлен 47-летний местный житель, который скончался через несколько часов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Подозреваемый 26-летний мужчина был задержан, свою причастность к совершению преступления он полностью признал. По его словам, он работал промышленным альпинистом и занимался фасадными работами в доме по улице Ломжинской. В какой-то момент он обратил внимание на то, что из бытовки, где хранились вещи рабочих, вышли двое незнакомцев. Пройдя внутрь, молодой человек обнаружил, что документы пропали. Он погнался за одним из мужчин, между ними произошла перебранка, в процессе которой подозреваемый нанес потерпевшему удар по голове канатом с карабином.