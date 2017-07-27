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15:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция задержала альпиниста, смертельно ранившего 47-летнего казанца

Злоумышленник ударил мужчину по голове канатом с прикрепленным к нему карабином.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Татарстане мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Накануне вечером в Казани в больницу с травмами головы был доставлен 47-летний местный житель, который скончался через несколько часов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Подозреваемый 26-летний мужчина был задержан, свою причастность к совершению преступления он полностью признал. По его словам, он работал промышленным альпинистом и занимался фасадными работами в доме по улице Ломжинской. В какой-то момент он обратил внимание на то, что из бытовки, где хранились вещи рабочих, вышли двое незнакомцев. Пройдя внутрь, молодой человек обнаружил, что документы пропали. Он погнался за одним из мужчин, между ними произошла перебранка, в процессе которой подозреваемый нанес потерпевшему удар по голове канатом с карабином.

В данный момент полиция расследует обстоятельства произошедшего.

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