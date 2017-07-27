Полиция задержала альпиниста, смертельно ранившего 47-летнего казанца
Злоумышленник ударил мужчину по голове канатом с прикрепленным к нему карабином.
Злоумышленник ударил мужчину по голове канатом с прикрепленным к нему карабином.
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Татарстане мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Накануне вечером в Казани в больницу с травмами головы был доставлен 47-летний местный житель, который скончался через несколько часов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Подозреваемый 26-летний мужчина был задержан, свою причастность к совершению преступления он полностью признал. По его словам, он работал промышленным альпинистом и занимался фасадными работами в доме по улице Ломжинской. В
В данный момент полиция расследует обстоятельства произошедшего.