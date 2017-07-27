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14:50 (мск), источник: Новости Перми

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода на Парковом

26 июля поздно вечером на проспекте Парковый в районе улицы Желябова мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Пешеход госпитализирован.

ДТП случилось в 22:00. Мотоциклист двигался со стороны улицы Желябова в направлении улицы Куфонина. Напротив дома № 14 он сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. После водитель уехал, оставив место аварии.

Установить личность мотоциклиста не удалось. В данный момент правоохранители просят сообщить им любую информацию о местонахождении водителя в дежурную часть по телефону 8-(342) 246−79−00.

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