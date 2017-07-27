ДТП в Кишиневе: водитель потерял сознание и погиб
Авария с летальным исходом произошла в четверг на Телецентре: водитель потерял сознание.
Авария с летальным исходом произошла в четверг на Телецентре: водитель потерял сознание.
КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Смертельное
Это подтвердили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.
По информации источника, авария случилась в 11.00 на Телецентре.
«Шестидесятилетний водитель при невыясненных обстоятельствах потерял сознание, в результате автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево», — пояснили в структуре.
Удар был такой силы, что водитель скончался на месте. Пассажирка авто, которая и рассказала о случившемся, получила множественные переломы правой ноги. Ей оказали помощь на месте ДТП и доставили в больницу.