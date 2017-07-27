ДТП в Кишиневе: водитель потерял сознание и погиб

«Шестидесятилетний водитель при невыясненных обстоятельствах потерял сознание, в результате автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево», — пояснили в структуре.

Удар был такой силы, что водитель скончался на месте. Пассажирка авто, которая и рассказала о случившемся, получила множественные переломы правой ноги. Ей оказали помощь на месте ДТП и доставили в больницу.