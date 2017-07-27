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14:47 (мск), источник: Sputnik.md

ДТП в Кишиневе: водитель потерял сознание и погиб

Авария с летальным исходом произошла в четверг на Телецентре: водитель потерял сознание.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг в молдавской столице.

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Это подтвердили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

По информации источника, авария случилась в 11.00 на Телецентре.

«Шестидесятилетний водитель при невыясненных обстоятельствах потерял сознание, в результате автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево», — пояснили в структуре.

Удар был такой силы, что водитель скончался на месте. Пассажирка авто, которая и рассказала о случившемся, получила множественные переломы правой ноги. Ей оказали помощь на месте ДТП и доставили в больницу.

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