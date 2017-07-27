Работник промышленного предприятия погиб под катком экскаватора в Приангарье

Работник промышленного предприятия погиб под катком экскаватора недалеко от Бирюсинска Тайшетского района Иркутской области накануне, 26 июля. Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.