Работник промышленного предприятия погиб под катком экскаватора в Приангарье
49-летний мужчина, который сидел на капоте двигавшегося экскаватора, упал с него и попал под каток машины.
49-летний мужчина, который сидел на капоте двигавшегося экскаватора, упал с него и попал под каток машины.
Работник промышленного предприятия погиб под катком экскаватора недалеко от Бирюсинска Тайшетского района Иркутской области накануне, 26 июля. Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«49-летний мужчина, который сидел на капоте двигавшегося экскаватора, упал с него и попал под каток машины. Рабочий погиб на месте», — сообщили в
После проверки будет принято процессуальное решение.