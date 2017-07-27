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16:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Работник промышленного предприятия погиб под катком экскаватора в Приангарье

49-летний мужчина, который сидел на капоте двигавшегося экскаватора, упал с него и попал под каток машины.

Работник промышленного предприятия погиб под катком экскаватора недалеко от Бирюсинска Тайшетского района Иркутской области накануне, 26 июля. Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

«49-летний мужчина, который сидел на капоте двигавшегося экскаватора, упал с него и попал под каток машины. Рабочий погиб на месте», — сообщили в пресс-службе.

После проверки будет принято процессуальное решение.

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