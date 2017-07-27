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15:09 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани произошел пожар на пивоварне

В Казани на улице Тихорецкая накануне утром произошел пожар на территории пивоваренного завода «Эфес», об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По данным ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре поступило в 10:06, полностью его ликвидировали в 10:39.

 — На территории 10 кв. метров загорелся фасад отделения, где производится пиво. Причина пожара — применение открытого огня пропановой установки, — рассказали ProKazan.ru.

В результате инцидента никто не пострадал.

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