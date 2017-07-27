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15:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Прокуратура назвала самый криминальный район Воронежа

В первом полугодии 2017 года в Воронежской области зарегистрировали 52 убийства, что на 30,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (75). Такие данные предоставила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 26 июля.

Источник: Вести - Воронеж

Самым криминальным районом Воронежа специалисты назвали Железнодорожный, где число убийств возросло вдвое — с трёх до шести.

При этом отмечено снижение числа убийств как в районах области (с 38 до 30), так и в Воронеже (с 37 до 22). Их раскрываемость составила 97,9%. Количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, при 100% раскрываемости увеличилось на 54,2% (с 24 до 37).

По фактам безызвестного исчезновения воронежцев возбуждено девять уголовных дел.

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