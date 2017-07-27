Прокуратура назвала самый криминальный район Воронежа
В первом полугодии 2017 года в Воронежской области зарегистрировали 52 убийства, что на 30,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (75). Такие данные предоставила
В первом полугодии 2017 года в Воронежской области зарегистрировали 52 убийства, что на 30,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (75). Такие данные предоставила
Самым криминальным районом Воронежа специалисты назвали Железнодорожный, где число убийств возросло вдвое — с трёх до шести.
При этом отмечено снижение числа убийств как в районах области (с 38 до 30), так и в Воронеже (с 37 до 22). Их раскрываемость составила 97,9%. Количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, при 100% раскрываемости увеличилось на 54,2% (с 24 до 37).
По фактам безызвестного исчезновения воронежцев возбуждено девять уголовных дел.