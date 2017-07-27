В МИР РК назвали предварительную причину крушения Як-12

Источник: Informburo.kz

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Жанибек Тайжанов сообщил, что, по предварительным данным, причиной крушения самолёта Як-12 в Алматинской области стало столкновение воздушного судна с землёй.

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Создана комиссия по расследованию происшествия. Она выехала на место ЧП.

В Главной транспортной прокуратуре добавили, что по факту падения самолёта идёт следствие по статье 344, часть 3, Уголовного кодекса.