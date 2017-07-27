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15:33 (мск), источник: Informburo.kz

В МИР РК назвали предварительную причину крушения Як-12

Предположительно, самолёт Як-12 столкнулся с землёй и загорелся.

Источник: Informburo.kz

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Жанибек Тайжанов сообщил, что, по предварительным данным, причиной крушения самолёта Як-12 в Алматинской области стало столкновение воздушного судна с землёй.

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Создана комиссия по расследованию происшествия. Она выехала на место ЧП.

В Главной транспортной прокуратуре добавили, что по факту падения самолёта идёт следствие по статье 344, часть 3, Уголовного кодекса.

За нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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