В Перми в третий раз подпалили офис управляющей компании

В Перми в третий раз подожгли офис управляющей компании «ЖилСтандарт-П». Происшествие случилось в ночь на 26 июля 2017 года. Неизвестные приставили лестницу к окну здания на Никулина, открыли его и бросили внутрь горючую смесь.

К счастью, охранники вовремя заметили дым и вызвали пожарных. Огонь не перекинулся на квартиры и не успел повредить газопровод. Пострадало имущество управляющей компании. Сейчас сотрудники подсчитывают ущерб.

Как сообщил «Уралинформбюро» представитель обслуживающей организации Дмитрий Гладышев, нападение на офис происходит уже в третий раз.

«Полтора года назад у нас уже горело здание. Нам разбили окна и подожгли входные двери. Два месяца назад полностью весь офис выгорел. Ущерб составил около 600 тысяч. Мы только сделали ремонт и вот на тебе», — прокомментировал Гладышев.