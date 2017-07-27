«Камаз» с бетоном спровоцировал крупное ДТП на Похвалинском съезде

«Камаз» с бетонными блоками спровоцировал крупное ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария в районе Похвалинского съезда и улицы Черниговской произошла 27 днем июля около 13:30. При спуске с Похвалинского съезда водитель автомобиля «Камаз», груженного бетонными блоками, не справился с управлением и наехал на препятствие. Машина перевернулась, груз выпал на проезжую часть и попал в несколько автомобилей.