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15:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

«Камаз» с бетоном спровоцировал крупное ДТП на Похвалинском съезде

В результате аварии пострадали два человека.

«Камаз» с бетонными блоками спровоцировал крупное ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария в районе Похвалинского съезда и улицы Черниговской произошла 27 днем июля около 13:30. При спуске с Похвалинского съезда водитель автомобиля «Камаз», груженного бетонными блоками, не справился с управлением и наехал на препятствие. Машина перевернулась, груз выпал на проезжую часть и попал в несколько автомобилей.

В результате ДТП два человека обратились к врачам — один взрослый и один ребенок. Движение в месте аварии пока перекрыто, работают сотрудники полиции.

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