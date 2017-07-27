В Екатеринбурге задержали находившуюся в розыске мошенницу
И ее подельницу.
И ее подельницу.
В Екатеринбурге задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве. Одна из них находилась в федеральном розыске за имущественные преступления.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Спустя некоторое время задержанную навестила 24-летняя девушка. Как оказалось, это была ее подельница.
В настоящее время с обеими подозреваемыми работают оперативники уголовного розыска. Всех, кто пострадал от действий женщин, просят позвонить по телефонам: (343)294−13−87, 294−13−72, 294−14−94 либо 02.