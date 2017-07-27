В Екатеринбурге задержали находившуюся в розыске мошенницу

В Екатеринбурге задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве. Одна из них находилась в федеральном розыске за имущественные преступления.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, 26 июля 2017 года в полицию поступила информация о том, что некая женщина обходит квартиры и, представляясь соцработником, пытается выведать сведения о жильцах. Во время задержания она назвалась чужим именем. Ее личность установили по отпечаткам пальцев.

Спустя некоторое время задержанную навестила 24-летняя девушка. Как оказалось, это была ее подельница.