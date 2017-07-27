На трассе между Батайском и Ростовом после тройного ДТП опрокинулся Subaru
Сегодня, 27 июля, на трассе «Ростов — Батайск» столкнулись три автомобиля. Как сообщают очевидцы, водитель Subaru не выдержал безопасную дистанцию,
Сегодня, 27 июля, на трассе «Ростов — Батайск» столкнулись три автомобиля. Как сообщают очевидцы, водитель Subaru не выдержал безопасную дистанцию,
В результате аварии пострадал предполагаемый виновник ДТП. Его доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.