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15:33 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На трассе между Батайском и Ростовом после тройного ДТП опрокинулся Subaru

Сегодня, 27 июля, на трассе «Ростов — Батайск» столкнулись три автомобиля. Как сообщают очевидцы, водитель Subaru не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего машина врезалась в попутный Hyundai. Далее Subaru отбросило на «КамАЗ», после чего иномарка перевернулась.

В результате аварии пострадал предполагаемый виновник ДТП. Его доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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