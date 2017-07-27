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17:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

Суд не выпустил из тюрьмы скандального воронежского бизнесмена, обманувшего футболиста Кержакова

Адвокаты просили заменить оставшиеся 8 месяцев реального срока на исправительные работы.

Источник: Вести - Воронеж

27 июля суд отказал Михаилу Сурину в изменении оставшейся части наказания. Напомним, бизнесмена, обманувшего футболиста Александра Кержакова на 300 миллионов рублей, приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Воронежский коммерсант за инвестиции на такую сумму обещал ввести игрока питерского «Зенита» в число учредителей компании «Модуль», но этого так и не произошло. Суд решил, что Сурин обманул футболиста и признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В суде Центрального района рассматривали заявление адвокатов Сурина об изменении оставшегося срока — это 8 месяцев — на исправительные работы. Однако суд счёл такие требования преждевременными.

Несмотря на положительные характеристики из исправительного учреждения, Сурин работает там санитаром и имеет поощрения, деньги футболисту он так и не вернул. На обжалование этого решения есть 10 дней.

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