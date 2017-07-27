Суд не выпустил из тюрьмы скандального воронежского бизнесмена, обманувшего футболиста Кержакова

Источник: Вести - Воронеж

27 июля суд отказал Михаилу Сурину в изменении оставшейся части наказания. Напомним, бизнесмена, обманувшего футболиста Александра Кержакова на 300 миллионов рублей, приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Воронежский коммерсант за инвестиции на такую сумму обещал ввести игрока питерского «Зенита» в число учредителей компании «Модуль», но этого так и не произошло. Суд решил, что Сурин обманул футболиста и признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В суде Центрального района рассматривали заявление адвокатов Сурина об изменении оставшегося срока — это 8 месяцев — на исправительные работы. Однако суд счёл такие требования преждевременными.