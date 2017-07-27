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15:37 (мск), источник: Nur.kz

В Астане водитель остановил автобус и защитил девушку от грабителя

Водитель увидел, как некий парень тащит девушку в кустарники.

Источник: Nur.kz

Водитель и кондуктор автобуса в Астане помогли девушке, вернув украденную у нее незнакомцем сумку, пишет Tengrinews.kz.

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Во время езды 26 июля водитель автобуса № 46 29-летний Азамат Смагулов увидел, как девушка вырывается из рук некоего парня, который ее «тащит в метровые кустарники».

«Я остановился, открыл двери, в этот момент он вырывает сумку и начинает бежать», — рассказал Смагулов.

Вместе с кондуктором Ахтаном Атакулаевым и пассажирами он догнал мужчину и защитил девушку.

Сам злоумышленник сбежал.

По словам водителя, девушка сказала, что не знает нападавшего, и просто шла в сторону остановки.

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