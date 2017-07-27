В Астане водитель остановил автобус и защитил девушку от грабителя
Водитель увидел, как некий парень тащит девушку в кустарники.
Водитель увидел, как некий парень тащит девушку в кустарники.
Водитель и кондуктор автобуса в Астане помогли девушке, вернув украденную у нее незнакомцем сумку, пишет Tengrinews.kz.
Во время езды 26 июля водитель автобуса № 46 29-летний Азамат Смагулов увидел, как девушка вырывается из рук некоего парня, который ее «тащит в метровые кустарники».
«Я остановился, открыл двери, в этот момент он вырывает сумку и начинает бежать», — рассказал Смагулов.
Вместе с кондуктором Ахтаном Атакулаевым и пассажирами он догнал мужчину и защитил девушку.
Сам злоумышленник сбежал.
По словам водителя, девушка сказала, что не знает нападавшего, и просто шла в сторону остановки.