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16:04 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале СК проверит врачей, не заметивших у ребенка аппендицит

В Челябинске организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку, у которого врачи не смогли своевременно диагностировать аппендицит, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

— С заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи врачами ГКБ № 9 Челябинска обратилась родственница пострадавшей девочки, — сообщил представитель следственного ведомства региона Валентин Ведерников. — По результатам проверки инцидента будет принято процессуальное решение.

Как пояснили в горздраве Челябинска, в ГКБ № 9 ребенка первоначально лечили в инфекционном отделении.

— Диагноз «кишечная инфекция» был поставлен верно, он подтвержден лабораторно, — сообщила представитель горздрава Ирина Пономарева. — К сожалению, симптомы аппендицита из-за инфекции оказались «смазаны». Сразу после их выявления ребенок был прооперирован и сейчас он находится в реанимации ГКБ № 1. Состояние девочки стабилизировано.

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