На Урале СК проверит врачей, не заметивших у ребенка аппендицит

— С заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи врачами ГКБ № 9 Челябинска обратилась родственница пострадавшей девочки, — сообщил представитель следственного ведомства региона Валентин Ведерников. — По результатам проверки инцидента будет принято процессуальное решение.

Как пояснили в горздраве Челябинска, в ГКБ № 9 ребенка первоначально лечили в инфекционном отделении.