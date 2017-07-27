На Урале СК проверит врачей, не заметивших у ребенка аппендицит

— С заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи врачами ГКБ № 9 Челябинска обратилась родственница пострадавшей девочки, — сообщил представитель следственного ведомства региона Валентин Ведерников. — По результатам проверки инцидента будет принято процессуальное решение.
Как пояснили в горздраве Челябинска, в ГКБ № 9 ребенка первоначально лечили в инфекционном отделении.
— Диагноз «кишечная инфекция» был поставлен верно, он подтвержден лабораторно, — сообщила представитель горздрава Ирина Пономарева. — К сожалению, симптомы аппендицита из-за инфекции оказались «смазаны». Сразу после их выявления ребенок был прооперирован и сейчас он находится в реанимации ГКБ № 1. Состояние девочки стабилизировано.