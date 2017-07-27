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17:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облсуд отказался оправдать осужденного за доведение ученицы до суицида педагога

Воронежский облсуд рассмотрел апелляцию учительницы Светланы Лебедевой, которую судили за доведение школьницы до попытки самоубийства, в четверг, 27 июля. Приговор женщине оставили без существенных изменений, рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-секретарь суда Лада Петина.

Источник: РИА "Воронеж"

Левобережный райсуд назначил учительнице 1,5 года лишения свободы по ст. 110 УК РФ («доведение до покушения на самоубийство») 19 мая 2017 года. Педагог попала под амнистию, поэтому с нее сняли судимость, она могла вернуться к работе в школе. Но Светлана Лебедева решила добиться оправдательного приговора. Воронежский облсуд отказал ей в этом. Приговор суда предыдущей инстанции изменили лишь незначительно: из него исключили упоминание, что учительница сознательно занижала девочке оценки по истории и обществознанию. Кроме того, из дела исключили некоторые доказательства.

Школьница 13 лет пыталась покончить с собой 18 марта 2015 года. Ребенка «травили» в школе за то, что ее семья не сдавала деньги на пластиковые окна. Мать девочки утверждала, что одна воспитывает двух детей и не может выделить нужную сумму из маленькой зарплаты. Согласно материалам дела, классный руководитель девочки открыто издевалась над низким уровнем достатка ее семьи. Преподаватель даже грозилась лишить маму девочки родительских прав. Зная о конфликте, родственники перевели ребенка в параллельный класс. Однако Лебедева продолжала вести у девочки историю и обществознание, унижения длились до марта 2015 года. На 19 марта в школе планировался совет профилактики, на который вызвали ученицу с мамой. Светлана Лебедева планировала при других педагогах, директоре и чиновниках из отдела образования разобрать поведение девочки и отругать ее маму. Чтобы избежать позора, за день до этого ребенок пытался покончить с собой.

Сама Светлана Лебедева до последнего отрицала, что издевалась над девочкой.

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