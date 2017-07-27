Воронежский облсуд отказался оправдать осужденного за доведение ученицы до суицида педагога

Левобережный райсуд назначил учительнице 1,5 года лишения свободы по ст. 110 УК РФ («доведение до покушения на самоубийство») 19 мая 2017 года. Педагог попала под амнистию, поэтому с нее сняли судимость, она могла вернуться к работе в школе. Но Светлана Лебедева решила добиться оправдательного приговора. Воронежский облсуд отказал ей в этом. Приговор суда предыдущей инстанции изменили лишь незначительно: из него исключили упоминание, что учительница сознательно занижала девочке оценки по истории и обществознанию. Кроме того, из дела исключили некоторые доказательства.



Школьница 13 лет пыталась покончить с собой 18 марта 2015 года. Ребенка «травили» в школе за то, что ее семья не сдавала деньги на пластиковые окна. Мать девочки утверждала, что одна воспитывает двух детей и не может выделить нужную сумму из маленькой зарплаты. Согласно материалам дела, классный руководитель девочки открыто издевалась над низким уровнем достатка ее семьи. Преподаватель даже грозилась лишить маму девочки родительских прав. Зная о конфликте, родственники перевели ребенка в параллельный класс. Однако Лебедева продолжала вести у девочки историю и обществознание, унижения длились до марта 2015 года. На 19 марта в школе планировался совет профилактики, на который вызвали ученицу с мамой. Светлана Лебедева планировала при других педагогах, директоре и чиновниках из отдела образования разобрать поведение девочки и отругать ее маму. Чтобы избежать позора, за день до этого ребенок пытался покончить с собой.



Сама Светлана Лебедева до последнего отрицала, что издевалась над девочкой.