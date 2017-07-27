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17:02 (мск), источник: Фонтанка

На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы

Здание полыхает в Невском районе Петербурга днем 27 июля. Густой черный дым заметен из разных районов города.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около четырёх часов вечера 27 июля загорелось дом 13 по улице 2-й Луч. По словам очевидцев, на месте слышны взрывы, столб черного дыма видно из разных районов города.

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Во время загрузки произошла ошибка.

В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что горит ангар на площади 200 квадратных метров. Пожарные выехали на место.

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