На улице 2-й Луч горит ангар. Слышны взрывы
Здание полыхает в Невском районе Петербурга днем 27 июля. Густой черный дым заметен из разных районов города.
Здание полыхает в Невском районе Петербурга днем 27 июля. Густой черный дым заметен из разных районов города.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, около четырёх часов вечера 27 июля загорелось дом 13 по улице 2-й Луч. По словам очевидцев, на месте слышны взрывы, столб черного дыма видно из разных районов города.
В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что горит ангар на площади 200 квадратных метров. Пожарные выехали на место.