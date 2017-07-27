В Челнах осквернили здание Свято-Вознесенского собора

В ночь с 25 на 26 июля неизвестные нанесли на собор, расположенный на пр. Чулман, краской надписи, оскорбляющие чувства верующих. По данному факту возбудили уголовные дела по ст. «вандализм», «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».