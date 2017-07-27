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16:33 (мск), источник: АиФ Казань

В Челнах осквернили здание Свято-Вознесенского собора

В ночь с 25 на 26 июля неизвестные нанесли краской надписи на соборе.

Источник: Аргументы и факты

Здание Свято-Вознесенкого собора осквернили в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В ночь с 25 на 26 июля неизвестные нанесли на собор, расположенный на пр. Чулман, краской надписи, оскорбляющие чувства верующих. По данному факту возбудили уголовные дела по ст. «вандализм», «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».

По подозрению в содеянном полицейские задержали 20-летнего парня и 17-летнюю девушку. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

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