В Челнах осквернили здание Свято-Вознесенского собора
В ночь с 25 на 26 июля неизвестные нанесли краской надписи на соборе.
В ночь с 25 на 26 июля неизвестные нанесли краской надписи на соборе.
Здание
В ночь с 25 на 26 июля неизвестные нанесли на собор, расположенный на пр. Чулман, краской надписи, оскорбляющие чувства верующих. По данному факту возбудили уголовные дела по ст. «вандализм», «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».
По подозрению в содеянном полицейские задержали 20-летнего парня и 17-летнюю девушку. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.