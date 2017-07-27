В Волгограде наркоторговцам дали 21 год колонии на двоих

Суд приговорил двух жителей Астрахани в возрасте 27 и 28 лет к 21 году колонии на двоих за покушение на незаконный сбыт наркотиков и их продажу.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, один из осужденных, Антон Финников, находясь в Астрахани, летом 2016 года познакомился в интернете с мужчиной, пообещавшим ему высокооплачиваемую работу, связанную с распространением наркотиков. По указанию нового знакомого он приехал в Волгоград и снял квартиру. Периодически подсудимому поставлялись посылки с наркотиками, которые он расфасовывал на мелкие партии и устраивал «закладки» с ними по различным адресам, о чем сообщал соучастнику. Впоследствии по приглашению Финникова к нему из Астрахани «для помощи» приехал знакомый — Дмитрий Осипов.