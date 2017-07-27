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16:39 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе полиция арестовала таксиста-наркомана

Сотрудники полиции обнаружили водителя такси на заднем сидении своего автомобиля, спустя несколько минут после того, как тот ввел себе очередную дозу наркотика.

Источник: Actualitati.md

Водителя в неадекватном состоянии полиция обнаружила на улице Халтей, в секторе Центр. Во время осмотра было найдено три пакета с неизвестным порошком коричневого цвета, а также использованные шприцы.

Прием наркотиков водитель решил провести прямо во время своей смены в службе такси. Улики были изъяты и переданы для криминалистической экспертизы.

Таксисту грозит штраф в размере 21000 лей, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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