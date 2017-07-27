В Кишиневе полиция арестовала таксиста-наркомана

Источник: Actualitati.md

Водителя в неадекватном состоянии полиция обнаружила на улице Халтей, в секторе Центр. Во время осмотра было найдено три пакета с неизвестным порошком коричневого цвета, а также использованные шприцы.

Прием наркотиков водитель решил провести прямо во время своей смены в службе такси. Улики были изъяты и переданы для криминалистической экспертизы.