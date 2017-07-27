В Кишиневе полиция арестовала таксиста-наркомана
Сотрудники полиции обнаружили водителя такси на заднем сидении своего автомобиля, спустя несколько минут после того, как тот ввел себе очередную дозу наркотика.
Сотрудники полиции обнаружили водителя такси на заднем сидении своего автомобиля, спустя несколько минут после того, как тот ввел себе очередную дозу наркотика.
Водителя в неадекватном состоянии полиция обнаружила на улице Халтей, в секторе Центр. Во время осмотра было найдено три пакета с неизвестным порошком коричневого цвета, а также использованные шприцы.
Прием наркотиков водитель решил провести прямо во время своей смены в службе такси. Улики были изъяты и переданы для криминалистической экспертизы.
Таксисту грозит штраф в размере 21000 лей, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.