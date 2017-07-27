Предполагаемого виновника смертельного ДТП на Байкальской в Иркутске арестовали

Источник: IrkutskMedia.ru

Предполагаемый виновник смертельного ДТП на улице Байкальской в Иркутске 25 июля арестован на 2 месяца. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, 71-летний мужчина погиб в результате столкновения Toyota Марк II и Datsun mi DO на улице Байкальской в микрорайоне Солнечном в Иркутске накануне, 25 июля, в 09.30. Также еще один пассажир госпитализирован.

Установлено, что автомобилем Toyota управлял 22-летний иркутянин, лишенный водительских прав. В 2016 году он был задержан инспекторами ГИБДД за управление в состоянии опьянения. Кроме этого, гражданин 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.