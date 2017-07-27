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17:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Предполагаемого виновника смертельного ДТП на Байкальской в Иркутске арестовали

Злоумышленник проведет под стражей 2 месяца.

Источник: IrkutskMedia.ru

Предполагаемый виновник смертельного ДТП на улице Байкальской в Иркутске 25 июля арестован на 2 месяца. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, 71-летний мужчина погиб в результате столкновения Toyota Марк II и Datsun mi DO на улице Байкальской в микрорайоне Солнечном в Иркутске накануне, 25 июля, в 09.30. Также еще один пассажир госпитализирован.

Установлено, что автомобилем Toyota управлял 22-летний иркутянин, лишенный водительских прав. В 2016 году он был задержан инспекторами ГИБДД за управление в состоянии опьянения. Кроме этого, гражданин 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.

Предполагаемый виновник смертельного ДТП на улице Байкальской в Иркутске 25 июля помещен в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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