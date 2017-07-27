Сотрудники пяти пожарных частей тушили пожар на пивоварне «Эфес» в Казани

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Сотрудники пяти пожарных частей участвовали в тушении пожара, произошедшего накануне в производственном цехе АО «Пивоварня Москва-Эфес» на улице Тихорецкой в Приволжском районе Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре от работника цеха поступило на единый номер вызова диспетчерских служб 112 в Казани 26 июля в 10.06.



Через три минуты на место происшествия прибыл первый пожарный расчет. Сотрудники пивоварни рассказали, что в здании осуществляется производство, розлив и хранение готовой продукции. В бетонном здании с металлическими конструкциями происходило тление утеплителя в стене корпуса. Людей в здании не было, электроснабжение отключено.

Часть пожарных отправилась на разведку здания, другая — стала вскрывать кровлю в месте примыкания к стене. Следом прибывшие сотрудники другой пожарной части стали вскрывать стену здания при помощи бензореза и организовали подачу воды на тушение.

Через 13 минут после вызова возгорание было локализовано, а еще через пять минут задача была полностью выполнена. Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались сотрудники пожарных частей № 7, 40, 1, 10, 2.