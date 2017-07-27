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17:55 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа неизвестные сломали новый туристический указатель

Знаки навигации установили совсем недавно.

Источник: Туристско-информационный центр Воронежа

В центре Воронежа с конца июня до середины июля установили 39 новеньких туристических указателя. Столбики с табличками-стрелками указывают направления к достопримечательностям нашего города. В четверг, 27 июля, указатель напротив драмтеатра Воронежа обнаружили в плачевном состоянии. Кто-то отломал и бросил на пыльный асфальт табличку, указывавшую направление к театру.

«Туристская навигация — это не элемент декора или украшения улиц города: это та инфраструктура, которая помогает не только туристам, но и жителям Воронежа ориентироваться среди многочисленных памятников и архитектурных ансамблей, находить музеи и другие объекты показа», — пояснили в Туристско-информационном центре Воронежа.

Специалисты надеются, что это был единичный случай вандализма. Местный жителей просят бережнее относится к собственности города.

Фото сломанного указателя передадут в управу района для дальнейших разбирательств по факту порчи муниципальной собственности.

Напомним, что указатели установили за муниципальный счет. В центре города сейчас 39 городских уличных указателей и 202 домовых указателя. На эти работы потратили больше 3,7 млн рублей.

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