В центре Воронежа неизвестные сломали новый туристический указатель
Знаки навигации установили совсем недавно.
Знаки навигации установили совсем недавно.
В центре Воронежа с конца июня до середины июля установили 39 новеньких туристических указателя. Столбики с
«Туристская навигация — это не элемент декора или украшения улиц города: это та инфраструктура, которая помогает не только туристам, но и жителям Воронежа ориентироваться среди многочисленных памятников и архитектурных ансамблей, находить музеи и другие объекты показа», — пояснили в
Специалисты надеются, что это был единичный случай вандализма. Местный жителей просят бережнее относится к собственности города.
Фото сломанного указателя передадут в управу района для дальнейших разбирательств по факту порчи муниципальной собственности.
Напомним, что указатели установили за муниципальный счет. В центре города сейчас 39 городских уличных указателей и 202 домовых указателя. На эти работы потратили больше 3,7 млн рублей.