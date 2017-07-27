Вора в законе Кушнера Гомельского задержали в Сочи

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусский вор в законе Александр Кушнеров, также известный как Кушнер Гомельский, был задержан в Сочи за незаконное пребывание на территории России, сообщило агентство «Прайм Крайм».

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Кушнеров был задержан в среду, 26 июля, при прохождении паспортного контроля на российско-абхазской столице. Вскоре, как ожидается, 50-летнего «законника» депортируют в Беларусь.

Гомельчанин был принят в «семью» в 2011 году в Москве с участием Деда Хасана и стал первым за долгое время «коронованным» белорусом, а спустя год граждан страны «короновали» и в клане Ониани-Джангвеладзе. Кушнеров считался также и «смотрящим» за всей Беларусью.

Последний раз из белорусской тюрьмы Кушнеров вышел в 2014 году — тогда он был осужден на два года по ст. 422 УК РБ («Уклонение от превентивного надзора»).