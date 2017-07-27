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17:27 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факт сбыта поддельных пятитысячных купюр выявлен на Дону

В преступлении подозревается 28-летний житель Цимлянска.

Источник: Аргументы и факты

Факт сбыта поддельных пятитысячных купюр выявили полицейские в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, правоохранители задержали 28-летнего жителя Цимлянска, который расплатился фальшивой пятитысячной банкнотой в одном из магазинов Волгодонска.

Полицейские установили, что ранее подозреваемый подобным образом сбыл поддельную купюру в магазине на территории станицы Красноярской Цимлянского района.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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