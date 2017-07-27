Факт сбыта поддельных пятитысячных купюр выявлен на Дону

Источник: Аргументы и факты

Факт сбыта поддельных пятитысячных купюр выявили полицейские в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, правоохранители задержали 28-летнего жителя Цимлянска, который расплатился фальшивой пятитысячной банкнотой в одном из магазинов Волгодонска.

Полицейские установили, что ранее подозреваемый подобным образом сбыл поддельную купюру в магазине на территории станицы Красноярской Цимлянского района.