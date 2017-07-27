Факт сбыта поддельных пятитысячных купюр выявлен на Дону
В преступлении подозревается 28-летний житель Цимлянска.
В преступлении подозревается 28-летний житель Цимлянска.
Факт сбыта поддельных пятитысячных купюр выявили полицейские в Ростовской области.
Как сообщает
Полицейские установили, что ранее подозреваемый подобным образом сбыл поддельную купюру в магазине на территории станицы Красноярской Цимлянского района.
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.