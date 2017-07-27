В Волгограде мошенники незаконно прописывали иностранных граждан
На данный момент раскрыты учетные данные 28 человек.
На данный момент раскрыты учетные данные 28 человек.
Как сообщила порталу «VOLGOGRADRU» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, по версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые связались с 12 иностранными гражданами, нуждающимися в месте пребывания для постановки на миграционный учет.
После этого один из злоумышленников получил он своих знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления, содержащие ложные сведения о прибытии в места пребывания указанных иностранных граждан.
Позднее другой обвиняемый направил копии их паспортов и уведомления об их прибытии через отделение почтовой связи в отдел по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по г. Волгограду.
На основании указанных документов должностными лицами были приняты решения о постановке на миграционный учет указанных иностранных граждан. Таким же образом в ноябре 2016 года на миграционный учет было поставлено еще 16 иностранных граждан.
Вину в инкриминируемых деяниях один из обвиняемых признал, другой — не признал. Санкция в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.