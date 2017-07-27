Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Курилах найдена секретная резиденция японского командира
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
Находка на $10 млн пролежала забытой в кладовке певца 40 лет
Ученые: арбузы могут спровоцировать рак
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Европейцев удивил гигантский размер ракетоносца РФ – СМИ
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
Никита Пресняков и Алена Краснова поженились
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
8Отпуск с дымком
17:21 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде мошенники незаконно прописывали иностранных граждан

На данный момент раскрыты учетные данные 28 человек.

Как сообщила порталу «VOLGOGRADRU» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, по версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые связались с 12 иностранными гражданами, нуждающимися в месте пребывания для постановки на миграционный учет.

После этого один из злоумышленников получил он своих знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления, содержащие ложные сведения о прибытии в места пребывания указанных иностранных граждан.

Позднее другой обвиняемый направил копии их паспортов и уведомления об их прибытии через отделение почтовой связи в отдел по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по г. Волгограду.

На основании указанных документов должностными лицами были приняты решения о постановке на миграционный учет указанных иностранных граждан. Таким же образом в ноябре 2016 года на миграционный учет было поставлено еще 16 иностранных граждан.

Вину в инкриминируемых деяниях один из обвиняемых признал, другой — не признал. Санкция в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
К середине лета - снова без жары
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Легенда советского спорта Валерий Маслов умер на 78-м году жизни
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Митинг в поддержку Саакашвили начался в Киеве
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь