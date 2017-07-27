В Волгограде мошенники незаконно прописывали иностранных граждан

Как сообщила порталу «VOLGOGRADRU» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, по версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые связались с 12 иностранными гражданами, нуждающимися в месте пребывания для постановки на миграционный учет.

После этого один из злоумышленников получил он своих знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления, содержащие ложные сведения о прибытии в места пребывания указанных иностранных граждан.

Позднее другой обвиняемый направил копии их паспортов и уведомления об их прибытии через отделение почтовой связи в отдел по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по г. Волгограду.

На основании указанных документов должностными лицами были приняты решения о постановке на миграционный учет указанных иностранных граждан. Таким же образом в ноябре 2016 года на миграционный учет было поставлено еще 16 иностранных граждан.