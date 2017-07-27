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18:11 (мск), источник: Новый Калининград

СК: в Полесском районе женщина во время ссоры подожгла своего сожителя

Потерпевший скончался.

В Полесском районе женщина обвиняется в убийстве сожителя путем поджога. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

22 июля 2017 года на проселочной дороге вблизи поселка Александровка Полесского района было обнаружено тело 41-летнего мужчины, смерть которого наступила в результате ожогового шока. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления была задержана 39-летняя жительница областного центра — сожительница потерпевшего. В настоящее время она задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, 22 июля 2017 года в ночное время пара передвигалась на автомобиле под управлением обвиняемой по проселочной дороге в Полесском районе. Между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого они вышли из автомобиля. Обвиняемая облила мужчину из бутылки бензином и подожгла, после чего с места преступления скрылась.

Следственными органами в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Дополнено: в пресс-службе областного УМВД добавили, что злоумышленница вывезла 41-летнего сожителя на арендованном автомобиле в лес. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая, воспользовавшись алкогольным опьянением потерпевшего, облила его бензином и подожгла. Мужчина скончался от сильных ожогов.

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