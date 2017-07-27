СК: в Полесском районе женщина во время ссоры подожгла своего сожителя

В Полесском районе женщина обвиняется в убийстве сожителя путем поджога. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

22 июля 2017 года на проселочной дороге вблизи поселка Александровка Полесского района было обнаружено тело 41-летнего мужчины, смерть которого наступила в результате ожогового шока. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления была задержана 39-летняя жительница областного центра — сожительница потерпевшего. В настоящее время она задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, 22 июля 2017 года в ночное время пара передвигалась на автомобиле под управлением обвиняемой по проселочной дороге в Полесском районе. Между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого они вышли из автомобиля. Обвиняемая облила мужчину из бутылки бензином и подожгла, после чего с места преступления скрылась.

Следственными органами в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.