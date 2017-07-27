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17:50 (мск), источник: Sputnik.by

Следствие по делу бизнесмена Кныровича продолжается

По завершении налоговой проверки дело будет передано для направления в суд, уголовные дела возбуждены еще в отношении ряда лиц.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Следствие по делу бизнесмена Александра Кныровича, задержанного в январе нынешнего года и обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, продолжается, сообщил Sputnik официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин.

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КГБ сообщил о задержании Кныровича 27 января этого года. По информации ведомства, принадлежащая бизнесмену компания «СарматТермо-инжиниринг» с 2014 года, путем сговора и подкупа должностных лиц системы ЖКХ обеспечивала проведение «заказных» тендеров на поставку своей продукции — предварительно термоизолированных труб. Откаты по этим схемам составляли 2−3% от цены сделок, а руководители предприятий ЖКХ получали до 7,5% от суммы сделок в виде незаконного вознаграждения. Суммы откатов фирма закладывала в себестоимость продукции.

Кныровичу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

«Следствие продолжается, идет налоговая проверка, по завершении которой дело будет передано для направления в суд», — сказал Побяржин.

За содействие в продвижении продукции компании Кныровича с поличным при получении взяток были задержаны должностные лица предприятий ЖКХ ряда регионов страны. В отношении лиц, входящих в так называемый «список Кныровича», возбуждены уголовные дела по ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь.

С учетом полученных материалов об уклонении «СарматТермо-Инжиниринг» от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей 25 января были задержаны Кнырович и его заместители Максимов и Поповский, соучредитель фирмы Дашкевич, ведущий экономист Кусков и ведущий специалист по ВЭД Козловская. Все они, кроме Кныровича, обвиняются в даче взяток.

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