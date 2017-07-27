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17:53 (мск), источник: РБК

В Киеве сторонники Саакашвили подрались с полицией

В Киеве во время протестной акции около здания администрации президента Украины произошла потасовка сторонников бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили с полицией, передает корреспондент «РБК-Украина».

В протестной акции приняли участи около 100 сторонников Саакашвили, пишет агентство. «После потасовки полиция пропустила в здание АПУ (администрации президента Украины. — РБК.) инициативную группу», — отметил корреспондент.

Как сообщает телеканал «112 Украина», в акции в поддержку Михаила Саакашвили приняли участие около 200 человек. Член партии «Рух новых сил» Ольга Галабала пояснила, что участники акции собрались для того, чтобы выразить возмущение из-за лишения Саакашвили украинского гражданства. ​"Мы сегодня собираемся не для того, чтобы митинговать, а чтобы обменяться своими мыслями и спланировать дальнейшие действия", — подчеркнула она.

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По словам корреспондента агентства «Интерфакс-Украина», митинг сторонников движения «Рух новых сил Михаила Саакашвили» против лишения гражданства экс-губернатора Одесской области начался у Стелы Независимости, после чего собравшиеся прошли к зданию администрации президента.

Представитель движения Владимир Гавриш рассказал агентству, что инициативная группа потребует документы, на основании которых Саакашвили лишили гражданства. «Мы ходим увидеть сам указ, все задокументированные причины с тем, чтобы обращаться в суд», — пояснил он. Гавриш отметил, что акция протеста — стихийная, однако, по его мнению, «она будет бессрочной».

«РБК-Украина» опубликовало видео с митинга сторонников Саакашвили. На кадрах видно, как одна из участниц акции забралась на ограждение и пыталась через него перейти, однако не смогла. На другой стороне стояли сотрудники полиции.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Михаила Саакашвили 26 июля. Такое решение было принято из-за «ложных данных», которые Саакашвили указал в анкете при получении паспорта, сообщал телеканал ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины. Он указал, что не находится под следствием, в то время как в Грузии он уже был заочно арестован, отмечал телеканал.

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Позже пресс-служба государственной миграционной службы Украины сообщала, что основанием для лишения гражданства стало нарушение экс-главой Одесской области закона. Он «сознательно представил неправдивые сведения», заявили в ведомстве.

Сам Саакашвили заявил, что Порошенко не удастся лишить его гражданства. Он также выразил мнение, что его «хотят заставить» получить статус беженца, однако он будет добиваться «законного права» вернуться на Украину.

Саакашвили в своем видеообращении заявлял, что против него в Грузии «не было возбуждено ни одного дела» с тех пор как ему предложили гражданство Украины. Те, что были, «весь мир не признавал, и Украина тоже не признавала», подчеркнул он.

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