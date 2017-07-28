Сотрудника самарской колонии обвиняют в получении взятки
В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшего мастера цеха № 2 центра трудовой адаптации осужденных ИК-10, которого обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает
В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшего мастера цеха № 2 центра трудовой адаптации осужденных ИК-10, которого обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает
По версии следствия, 14 мая 2017 г. он получил взятку — 15 тыс. руб. за то, что перенес на территорию колонии мобильник и передал его осужденному.
Задержали подозреваемого сотрудники отдела собственной безопасности областного УФСИН в рамках антикоррупционной борьбы в УИС.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Красноглинского района Самары.