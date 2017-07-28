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08:44 (мск), источник: Volga News

Сотрудника самарской колонии обвиняют в получении взятки

В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшего мастера цеха № 2 центра трудовой адаптации осужденных ИК-10, которого обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 14 мая 2017 г. он получил взятку — 15 тыс. руб. за то, что перенес на территорию колонии мобильник и передал его осужденному.

Задержали подозреваемого сотрудники отдела собственной безопасности областного УФСИН в рамках антикоррупционной борьбы в УИС.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Красноглинского района Самары.

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