Группу направлявшихся в Россию нелегалов задержали в СКО
Иностранцы находились на территории Казахстана на трое суток больше положенного без регистрации срока.
Иностранцы находились на территории Казахстана на трое суток больше положенного без регистрации срока.
АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В
По данным
«При проверке пассажиров данного микроавтобуса были установлены 17 граждан Узбекистана, у которых имелись документы, однако миграционные карточки были просрочены. Данные граждане следовали в Российскую Федерацию на заработки», — пояснили в ведомстве.
Как рассказал начальник управления миграционной службы ДВД СКО майор полиции Талгат Абилов, нарушение миграционного законодательства выразилось в пребывании в Казахстане без регистрации в органах внутренних дел свыше трех суток после истечения пяти календарных дней, установленных законодательством для регистрации, а также в уклонении от выезда в течение периода, превышающего трое суток после истечения срока, указанного при регистрации в миграционной карточке.
В отношении иностранцев были собраны административные материалы по статье 517 Кодекса РК об административных правонарушениях и переданы в суд.