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18:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Группу направлявшихся в Россию нелегалов задержали в СКО

Иностранцы находились на территории Казахстана на трое суток больше положенного без регистрации срока.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В Северо-Казахстанской области полицейскими за нарушение миграционного законодательства задержаны 17 граждан Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

По данным пресс-службы, в ходе очередного рейда сотрудники специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД СКО на контрольном пункте «Западный» проверили автомашину Toyota Hiace под управлением жителя Астаны.

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«При проверке пассажиров данного микроавтобуса были установлены 17 граждан Узбекистана, у которых имелись документы, однако миграционные карточки были просрочены. Данные граждане следовали в Российскую Федерацию на заработки», — пояснили в ведомстве.

Как рассказал начальник управления миграционной службы ДВД СКО майор полиции Талгат Абилов, нарушение миграционного законодательства выразилось в пребывании в Казахстане без регистрации в органах внутренних дел свыше трех суток после истечения пяти календарных дней, установленных законодательством для регистрации, а также в уклонении от выезда в течение периода, превышающего трое суток после истечения срока, указанного при регистрации в миграционной карточке.

В отношении иностранцев были собраны административные материалы по статье 517 Кодекса РК об административных правонарушениях и переданы в суд.

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