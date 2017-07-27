Мощный пожар в центре Петербурга локализован

Источник: Комсомольская правда

Сильное возгорание, начавшееся сегодня днем в здании с химикатами по улице 2-й луч, локализовано. Пожару присвоили второй номер сложности из-за опасности распространения, но теперь спасатели сумели захватить огонь в кольцо и ранг сложности снизили до № 1БИС.

Кроме этого, на место происшествия выехала передвижная химическая лаборатория. Она измерит воздух в округе на предмет вредных выбросов.

Напомним, в здании находились офисы и склады компании-изготовителя химических реактивов.

На месте уже работают 79 спасателей и пожарные, а также 18 спецмашин. Всех сотрудников эвакуировали из здания. МЧС развернуло на месте происшествия оперативный штаб.

Столб черного дыма заметен даже из других районов города. Очевидцы делятся в соцсетях снимками задымления.

Сведений о пострадавших не поступало.