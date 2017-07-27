Мощный пожар в центре Петербурга локализован
На место происшествия выехала химическая лаборатория МЧС.
На место происшествия выехала химическая лаборатория МЧС.
Сильное возгорание, начавшееся сегодня днем в здании с химикатами по улице 2-й луч, локализовано. Пожару присвоили второй номер сложности
Кроме этого, на место происшествия выехала передвижная химическая лаборатория. Она измерит воздух в округе на предмет вредных выбросов.
Напомним, в здании находились офисы и склады
На месте уже работают 79 спасателей и пожарные, а также 18 спецмашин. Всех сотрудников эвакуировали из здания. МЧС развернуло на месте происшествия оперативный штаб.
Столб черного дыма заметен даже из других районов города. Очевидцы делятся в соцсетях снимками задымления.
Сведений о пострадавших не поступало.