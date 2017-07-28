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08:51 (мск), источник: Volga News

В Новокуйбышевске осудили мужчину, напавшего на местную предпринимательницу

В Новокуйбышевске суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в разбойном нападении на женщину — индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

12 апреля 2017 г. злоумышленник нашел кухонный нож и маску с прорезями для глаз и в магазине напал на незнакомую предпринимательницу. Он угрожал жертве и требовал отдать деньги. Потерпевшая передала злоумышленнику кошелек с 5,4 тыс. рублей.

В суде мужчина полностью признал вину. В итоге его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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