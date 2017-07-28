В Новокуйбышевске осудили мужчину, напавшего на местную предпринимательницу

12 апреля 2017 г. злоумышленник нашел кухонный нож и маску с прорезями для глаз и в магазине напал на незнакомую предпринимательницу. Он угрожал жертве и требовал отдать деньги. Потерпевшая передала злоумышленнику кошелек с 5,4 тыс. рублей.