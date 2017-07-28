5-летний ребенок пострадал в аварии, когда бетонные плиты упали с большегруза на авто
Страшная авария произошла на Канавинском мосту. Водитель большегруза, перевозившего бетонные плиты по 300 килограммов каждая, врезался в ограждение и перевернулся.
Страшная авария произошла на Канавинском мосту. Водитель большегруза, перевозившего бетонные плиты по 300 килограммов каждая, врезался в ограждение и перевернулся.
Тяжелый груз, как песок, посыпался на автомобили, которые в этот момент проезжали по
Транспорт отводился на Похвалинский съезд. Сейчас движение восстановлено. Жизни пострадавших ничего не угрожает.