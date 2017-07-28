5-летний ребенок пострадал в аварии, когда бетонные плиты упали с большегруза на авто

Тяжелый груз, как песок, посыпался на автомобили, которые в этот момент проезжали по Нижне-Волжской набережной. Пострадали пятилетний ребенок и водитель перевернувшейся машины. Автомобили оперативно эвакуировали с проезжей части. Движение по Черниговской улице на время ликвидации аварии было полностью закрыто.



Транспорт отводился на Похвалинский съезд. Сейчас движение восстановлено. Жизни пострадавших ничего не угрожает.