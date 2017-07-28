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10:24 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

5-летний ребенок пострадал в аварии, когда бетонные плиты упали с большегруза на авто

Страшная авария произошла на Канавинском мосту. Водитель большегруза, перевозившего бетонные плиты по 300 килограммов каждая, врезался в ограждение и перевернулся.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Тяжелый груз, как песок, посыпался на автомобили, которые в этот момент проезжали по Нижне-Волжской набережной. Пострадали пятилетний ребенок и водитель перевернувшейся машины. Автомобили оперативно эвакуировали с проезжей части. Движение по Черниговской улице на время ликвидации аварии было полностью закрыто.

Транспорт отводился на Похвалинский съезд. Сейчас движение восстановлено. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

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