В районе Храмовой горы вновь начались стычки с полицией

Сообщается, что полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.

По данным Красного Креста, пострадали не менее 37 человек.

Ранее исламские духовные лидеры призвали верующих вернуться к святыне, объявив, что мусульманский мир удовлетворен решением Израиля отменить дополнительные меры безопасности.

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Ранее в июле власти Израиля усилили меры безопасности при входе в комплекс, установив металлоискатели, после нападения представителей мусульманской общины на полицейских-израильтян, охранявших Храмовую гору. Два стража порядка скончались в результате этой атаки.

Однако усиление мер безопасности спровоцировало акции протеста, перераставшие несколько раз в беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме, поскольку представители арабо-мусульманской общины сочли, что таким образом израильские власти пытаются ограничить им доступ на Храмовую гору.