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20:08 (мск), источник: Интерфакс

В районе Храмовой горы вновь начались стычки с полицией

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Новые столкновения палестинцев и израильских полицейских вновь произошли в Иерусалиме близ Храмовой горы, сообщает The Independent.

Сообщается, что полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.

По данным Красного Креста, пострадали не менее 37 человек.

Ранее исламские духовные лидеры призвали верующих вернуться к святыне, объявив, что мусульманский мир удовлетворен решением Израиля отменить дополнительные меры безопасности.

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Ранее в июле власти Израиля усилили меры безопасности при входе в комплекс, установив металлоискатели, после нападения представителей мусульманской общины на полицейских-израильтян, охранявших Храмовую гору. Два стража порядка скончались в результате этой атаки.

Однако усиление мер безопасности спровоцировало акции протеста, перераставшие несколько раз в беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме, поскольку представители арабо-мусульманской общины сочли, что таким образом израильские власти пытаются ограничить им доступ на Храмовую гору.

В результате сначала были демонтированы металлодетекторы, а затем, как сообщают СМИ, были сняты камеры видеонаблюдения.

Комментарии
2
Сергей Костенко
Режим Путина???
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Брис Борисович
Было и будет...Очень жаль,но факт.
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