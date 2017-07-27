В районе Храмовой горы вновь начались стычки с полицией
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Новые столкновения палестинцев и израильских полицейских вновь произошли в Иерусалиме близ Храмовой горы, сообщает The Independent.
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Новые столкновения палестинцев и израильских полицейских вновь произошли в Иерусалиме близ Храмовой горы, сообщает The Independent.
Сообщается, что полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Ранее исламские духовные лидеры призвали верующих вернуться к святыне, объявив, что мусульманский мир удовлетворен решением Израиля отменить дополнительные меры безопасности.
Ранее в июле власти Израиля усилили меры безопасности при входе в комплекс, установив металлоискатели, после нападения представителей мусульманской общины на
Однако усиление мер безопасности спровоцировало акции протеста, перераставшие несколько раз в беспорядки и столкновения с полицией в Иерусалиме, поскольку представители
В результате сначала были демонтированы металлодетекторы, а затем, как сообщают СМИ, были сняты камеры видеонаблюдения.