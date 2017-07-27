Массовая авария произошла в Стерлитамаке, есть пострадавшие
Авария с участием четырех автомобилей произошла в четверг около 13.00 в Стерлитамаке на улице Профсоюзной, сообщает SterlitamakCity.
Авария с участием четырех автомобилей произошла в четверг около 13.00 в Стерлитамаке на улице Профсоюзной, сообщает SterlitamakCity.
По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где врезался в Daewoo Nexia. От удара иномарку отбросило на припаркованные на обочине машины — Opel и «ВАЗ-2114».
По имеющимся данным, есть пострадавшие. Они госпитализированы в городскую больницу.
Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.