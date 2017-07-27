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22:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Массовая авария произошла в Стерлитамаке, есть пострадавшие

Авария с участием четырех автомобилей произошла в четверг около 13.00 в Стерлитамаке на улице Профсоюзной, сообщает SterlitamakCity.

По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где врезался в Daewoo Nexia. От удара иномарку отбросило на припаркованные на обочине машины — Opel и «ВАЗ-2114».

По имеющимся данным, есть пострадавшие. Они госпитализированы в городскую больницу.

Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.

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