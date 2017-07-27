Выяснились новые подробности авиакатастрофы в Алматинской области
Стали известны подробности авиакатастрофы в Алматинской области, в которой погибли два человека.
Стали известны подробности авиакатастрофы в Алматинской области, в которой погибли два человека.
Как оказалось, пилот рухнувшего самолета, возможно, сумел предотвратить массовую гибель людей, передает КТК.
Об этом рассказали очевидцы трагедии. Они утверждают, что видели, как летчик пытался увести судно в сторону от жилых домов в селе Шолакай. Однако Як-12
Напомним, на борту находились 54-летний глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов и 39-летний пилот Хамит Акбергенов. Для химической обработки предприниматель нанял частную компанию «Казавиа», в парке которой 23 воздушных судна, в том числе 2 Яка, один из которых сегодня разбился.
У Масимжана Масимова осталось пятеро детей.
По словам директора авиакомпании «Казавиа» Игоря Сухорукова, самолет каждый год проходил техническую проверку, и все было в исправности. От
Точную причину аварии должна установить специальная комиссия.
«По данному самолету в соответствии с сертификатом летной годности оценка по его годности действительна до ноября 2017 года. В ноябре 2016 года он проходил полную сертификацию» — сообщил директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК: Жанибек Тайжанов.
Это уже не первое крушение самолетов компании «Казавиа». 3 года назад принадлежащей ей «Бекас» во время химобработки полей упал в Алматинской области. Тогда погиб 29-летний пилот. Причиной крушения оказался человеческий фактор. Комиссия по расследованию происшествия предполагает, что и на этот раз уже Як мог разбиться
Источник: КТК.