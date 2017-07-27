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20:42 (мск), источник: Nur.kz

Выяснились новые подробности авиакатастрофы в Алматинской области

Стали известны подробности авиакатастрофы в Алматинской области, в которой погибли два человека.

Источник: Nur.kz

Как оказалось, пилот рухнувшего самолета, возможно, сумел предотвратить массовую гибель людей, передает КТК.

Об этом рассказали очевидцы трагедии. Они утверждают, что видели, как летчик пытался увести судно в сторону от жилых домов в селе Шолакай. Однако Як-12 все-таки разбился. Никто из находившихся на борту не выжил.

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Напомним, на борту находились 54-летний глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов и 39-летний пилот Хамит Акбергенов. Для химической обработки предприниматель нанял частную компанию «Казавиа», в парке которой 23 воздушных судна, в том числе 2 Яка, один из которых сегодня разбился.

У Масимжана Масимова осталось пятеро детей.

По словам директора авиакомпании «Казавиа» Игоря Сухорукова, самолет каждый год проходил техническую проверку, и все было в исправности. От каких-либо других комментариев он отказался.

Точную причину аварии должна установить специальная комиссия.

«По данному самолету в соответствии с сертификатом летной годности оценка по его годности действительна до ноября 2017 года. В ноябре 2016 года он проходил полную сертификацию» — сообщил директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК: Жанибек Тайжанов.

Это уже не первое крушение самолетов компании «Казавиа». 3 года назад принадлежащей ей «Бекас» во время химобработки полей упал в Алматинской области. Тогда погиб 29-летний пилот. Причиной крушения оказался человеческий фактор. Комиссия по расследованию происшествия предполагает, что и на этот раз уже Як мог разбиться из-за нарушения правил безопасности.

Источник: КТК.

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