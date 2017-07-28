В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами
Все находившиеся на борту погибли.
Все находившиеся на борту погибли.
СУХУМ, 27 июля. /ТАСС/. Пилот и два пассажира погибли в результате падения легкомоторного прогулочного самолета в Пицунде, сообщили ТАСС в четверг в МВД республики.
Республиканское МЧС сообщило, что в самолете помимо пилота находились мужчина и 10-летняя девочка.
«Подробности произошедшего выясняются, предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзыбь недалеко от Пицунды. Пицундское подразделение МЧС доставило погибших в морг», — сказал глава МЧС республики Лев Квициния.
В посольстве России в Абхазии сообщили, что все погибшие — россияне.
«Пилот и двое пассажиров самолета, по имеющейся у нас информации, — граждане России. Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства», — сказал ТАСС
Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Шестого июля при заходе на полевой аэродром Пицунды совершил жесткую посадку самолет