В посёлке Туздыбастау по Талгарской трассе горят жилые дома
По информации очевидцев, сильным пламенем охвачены шесть домов. Трассу перекрыли.
По информации очевидцев, сильным пламенем охвачены шесть домов. Трассу перекрыли.
В посёлке Туздыбастау Алматинской области горят жилые дома.
«Талгарская трасса п. Туздыбастау горят несколько домов… корректируйте свой маршрут, движение затруднено.. актуально на 22:22», — сообщает паблик kris_p_almaty в Instagram.
Пользователь Facebook Андрей Андреев сообщает, что на данный момент сгорело шесть домов. Талгарская трасса перекрыта.