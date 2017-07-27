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21:57 (мск), источник: Informburo.kz

В посёлке Туздыбастау по Талгарской трассе горят жилые дома

По информации очевидцев, сильным пламенем охвачены шесть домов. Трассу перекрыли.

Источник: Informburo.kz

В посёлке Туздыбастау Алматинской области горят жилые дома.

«Талгарская трасса п. Туздыбастау горят несколько домов… корректируйте свой маршрут, движение затруднено.. актуально на 22:22», — сообщает паблик kris_p_almaty в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователь Facebook Андрей Андреев сообщает, что на данный момент сгорело шесть домов. Талгарская трасса перекрыта.

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