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22:32 (мск), источник: Фонтанка

Станцию метро «Невский проспект» открыли

Станции петербургского метрополитена «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» открыли после проверки бесхозного предмета.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» 27 июля в информационной службе подземки, станция «Невский проспект» открыта в 22.14. Пассажирам о закрытии станции и перехода на «Гостиный двор» объявили в 21.49.

Спецслужбы начали проверку оставленного на платформе «Невского проспекта» бесхозного предмета. В нем ничего опасного не обнаружили.

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