Станцию метро «Невский проспект» открыли
Станции петербургского метрополитена «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» открыли после проверки бесхозного предмета.
Станции петербургского метрополитена «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» открыли после проверки бесхозного предмета.
Как сообщили «Фонтанке» 27 июля в информационной службе подземки, станция «Невский проспект» открыта в 22.14. Пассажирам о закрытии станции и перехода на «Гостиный двор» объявили в 21.49.
Спецслужбы начали проверку оставленного на платформе «Невского проспекта» бесхозного предмета. В нем ничего опасного не обнаружили.