Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Алматы
Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
ДТП произошло по проспекту Рыскулова между улицами Тлендиева и Емцова. Со слов очевидцев и водителя BMW, машина скорой помощи двигалась в западном направлении по Рыскулова и не доезжая до Емцова водитель решил развернуться якобы без светозвуковых спецсигналов. Водитель автомобиля BMW не пропустил «карету скорой помощи».
В итоге «скорая помощь» перевернулась на бок. За медицинской помощью обратились два человека — ребенок и женщина. Их госпитализировали в больницу. Во избежание возгорания прибывшие на место ДТП пожарные выполнили смыв топлива с проезжей части.