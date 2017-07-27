Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Алматы

ДТП произошло по проспекту Рыскулова между улицами Тлендиева и Емцова. Со слов очевидцев и водителя BMW, машина скорой помощи двигалась в западном направлении по Рыскулова и не доезжая до Емцова водитель решил развернуться якобы без светозвуковых спецсигналов. Водитель автомобиля BMW не пропустил «карету скорой помощи».