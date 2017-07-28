Жительница Приморья пожалела, что приютила девушку из кафе

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летней местной жительницы о квартирной краже. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 25 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Стражи порядка выяснили: в течение недели в квартире потерпевшей на улице Ленинградской проживала молодая девушка, с которой заявительница познакомилась в кафе. Девушка неоднократно по просьбе хозяйки ходила в магазин с её банковской картой, но однажды не вернулась. Через некоторое время хозяйка обнаружила также пропажу своего мобильного телефона и пошла в полицию.

Сотрудники МВД вычислили подозреваемую: там призналась во всём и рассказала, что потратила деньги. С телефоном всё оказалось в порядке — его вернули владелице.