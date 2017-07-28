Жительница Приморья пожалела, что приютила девушку из кафе
Излишняя доверчивость обернулась возбуждением уголовного дела.
Излишняя доверчивость обернулась возбуждением уголовного дела.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летней местной жительницы о квартирной краже. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 25 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла
Сотрудники МВД вычислили подозреваемую: там призналась во всём и рассказала, что потратила деньги. С телефоном всё оказалось в порядке — его вернули владелице.
В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. об этом сообщила