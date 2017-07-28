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03:26 (мск), источник: Восток Медиа

Жительница Приморья пожалела, что приютила девушку из кафе

Излишняя доверчивость обернулась возбуждением уголовного дела.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летней местной жительницы о квартирной краже. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 25 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Стражи порядка выяснили: в течение недели в квартире потерпевшей на улице Ленинградской проживала молодая девушка, с которой заявительница познакомилась в кафе. Девушка неоднократно по просьбе хозяйки ходила в магазин с её банковской картой, но однажды не вернулась. Через некоторое время хозяйка обнаружила также пропажу своего мобильного телефона и пошла в полицию.

Сотрудники МВД вычислили подозреваемую: там призналась во всём и рассказала, что потратила деньги. С телефоном всё оказалось в порядке — его вернули владелице.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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