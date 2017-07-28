Пропавшая в Солнечном районе Мария Пушкарева нашлась в Комсомольске

— Мать подростка обратилась в полицию 25 июля. Она рассказала, что дочь ушла из дома 22 июля этого года, и до настоящего времени не вернулась. Для поисков пропавшей была создана усиленная следственно-оперативная группа, — сообщили в УМВД Хабаровского края. Сейчас Мария находится в отделе полиции, инспектора ПДН выясняют, что заставило подростка уйти из дома.