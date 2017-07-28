Пропавшая в Солнечном районе Мария Пушкарева нашлась в Комсомольске
Причины, которые заставили девочку уйти из дома, выясняет полиция.
Причины, которые заставили девочку уйти из дома, выясняет полиция.
13-летняя Мария Пушкарева, которая 22 июля пропала в Солнечном районе, найдена живой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Девочку обнаружили полицейские в 150 км от дома в
— Мать подростка обратилась в полицию 25 июля. Она рассказала, что дочь ушла из дома 22 июля этого года, и до настоящего времени не вернулась. Для поисков пропавшей была создана усиленная