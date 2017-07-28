Мужчина, застреливший маламута, пойдет под суд во Владивостоке

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Житель Владивостока, застреливший собаку породы маламут стоимостью 15 тысяч рублей, предстанет перед судом по обвинению умышленного уничтожения чужого имущества. Фигурант вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в конце января 2017 года. Прогуливаясь в вечернее время по улице Надеждинской в поселке Трудовое пьяный фигурант уголовного дела застрелил из охотничьего ружья 12 калибра собаку породы маламут, которая принадлежала проживающей в этом районе семье.

Как пояснил хозяин погибшей собаки, последнюю он приобрел пса в 2012 году за 15 тысяч рублей (со всеми документами, подтверждающими породистость). Для них она была как член семьи.