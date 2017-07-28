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03:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мужчина, застреливший маламута, пойдет под суд во Владивостоке

Фигурант вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме.

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Житель Владивостока, застреливший собаку породы маламут стоимостью 15 тысяч рублей, предстанет перед судом по обвинению умышленного уничтожения чужого имущества. Фигурант вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в конце января 2017 года. Прогуливаясь в вечернее время по улице Надеждинской в поселке Трудовое пьяный фигурант уголовного дела застрелил из охотничьего ружья 12 калибра собаку породы маламут, которая принадлежала проживающей в этом районе семье.

Как пояснил хозяин погибшей собаки, последнюю он приобрел пса в 2012 году за 15 тысяч рублей (со всеми документами, подтверждающими породистость). Для них она была как член семьи.

Фигурант вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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