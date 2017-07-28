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03:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Стратегически важные ресурсы вывез за границу бизнесмен из Хабаровска

В Хабаровске руководителя компании осудили за незаконный провоз лесоматериалов через границу Таможенного союза.

Обвинительный приговор суд вынес генеральному директору ООО «Трансэкспорт ДВ» — его признали виновным в одиннадцати преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Центральный районный суд Хабаровска установил, что предприниматель перевез через таможенную границу пиловочник маньчжурского ясеня стоимостью более 22 млн рублей. В таможенные органы бизнесмен подал недостоверные сведения о товаре и недействительные разрешения на вывоз лесоматериалов из России.

Наказанием для осужденного станет условное лишение свободы на четыре с половиной года с испытательным сроком в три с половиной года. Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию дальневосточной транспортной прокуратуры и дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

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