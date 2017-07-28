Стратегически важные ресурсы вывез за границу бизнесмен из Хабаровска

Центральный районный суд Хабаровска установил, что предприниматель перевез через таможенную границу пиловочник маньчжурского ясеня стоимостью более 22 млн рублей. В таможенные органы бизнесмен подал недостоверные сведения о товаре и недействительные разрешения на вывоз лесоматериалов из России.

Наказанием для осужденного станет условное лишение свободы на четыре с половиной года с испытательным сроком в три с половиной года. Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию дальневосточной транспортной прокуратуры и дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.