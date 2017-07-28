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03:57 (мск), источник: VLADNEWS

Пострадавшие в июле от наводнения жители Приморья получат компенсации

Работают оценочные комиссии по определению нанесённого стихией ущерба.

В ближайшее время начнется выплата компенсаций жителям Приморья, имущество которых пострадало от прошедших в июле ливневых дождей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Сейчас в Яковлевском районе и Уссурийске работают оценочные комиссии по определению нанесённого стихией ущерба.

Пока сложно говорить об окончательной цифре, реальный ущерб будет понятен тогда, когда вода полностью сойдёт. Но уже сейчас идёт оценка пострадавшего имущества, выплаты населению начнутся в ближайшее время.

В первые часы наводнения оперативно были проведены спасательные работы. Там, где это было необходимо, наладили лодочные переправы, развернули пункты временного размещения для людей, восстанавливали размытые участки дорог и работу линий электропередач.

Напомним, из-за рекордного количества осадков — 134 миллиметра — утром, 21 июля, на территории Уссурийского ГО был введен режим ЧС, где прекращено дорожное сообщение с четырьмя селами. Для организации лодочной переправы в Уссурийский городской округ прибыли две группы спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы со специальным снаряжением.

В результате прошедшего циклона пострадали многие города Приморья. 20 июля МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов, 17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево, никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

В результате выпадения обильных осадков в сёлах Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка оказалось подтоплено 24 дома и приусадебных участка. Пять человек эвакуировано из опасной зоны и размещено в пункте временного размещения, созданного в поликлинике села Яковлевка. Было решено объявить режим ЧС местного уровня.

На сегодняшний день режим ЧС снят.

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