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04:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Авария в Кировском районе Хабаровска закончилась для пешехода серьезными переломами

Водитель отказался от медосвидетельствования на опьянение.

Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Житель Хабаровска попал в больницу с множественными травмами в результате ДТП. Водитель машины, сбившей пешехода, медосвидетельствование проходить не захотел, сообщили корр. ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Поздно вечером 27 июля мужчина, управляя Toyota Crown, сбил пешехода в окрестностях дома № 170 по улице Тихоокеанской. Пострадавший пересекал проезжую часть и не убедился в приближении автомобиля.

— В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом голени справа, перелом костей таза и множество ушибов мягких тканей. Пострадавшего отправили в ККБ № 2. Водитель Toyota отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. На него составлен административный материал по ст. 12.26 часть 1 КоАП РФ, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД.

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