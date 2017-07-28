Авария в Кировском районе Хабаровска закончилась для пешехода серьезными переломами

Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Житель Хабаровска попал в больницу с множественными травмами в результате ДТП. Водитель машины, сбившей пешехода, медосвидетельствование проходить не захотел, сообщили корр. ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Поздно вечером 27 июля мужчина, управляя Toyota Crown, сбил пешехода в окрестностях дома № 170 по улице Тихоокеанской. Пострадавший пересекал проезжую часть и не убедился в приближении автомобиля.