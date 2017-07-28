Авария в Кировском районе Хабаровска закончилась для пешехода серьезными переломами
Водитель отказался от медосвидетельствования на опьянение.
Водитель отказался от медосвидетельствования на опьянение.
Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.
Житель Хабаровска попал в больницу с множественными травмами в результате ДТП. Водитель машины, сбившей пешехода, медосвидетельствование проходить не захотел, сообщили корр. ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.
Поздно вечером 27 июля мужчина, управляя Toyota Crown, сбил пешехода в окрестностях дома № 170 по улице Тихоокеанской. Пострадавший пересекал проезжую часть и не убедился в приближении автомобиля.
— В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом голени справа, перелом костей таза и множество ушибов мягких тканей. Пострадавшего отправили в ККБ № 2. Водитель Toyota отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. На него составлен административный материал по ст. 12.26 часть 1 КоАП РФ, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД.