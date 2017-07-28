Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Ученые: арбузы могут спровоцировать рак
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Европейцев удивил гигантский размер ракетоносца РФ – СМИ
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
04:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые знакомые хабаровского таксиста уехали кататься на его машине

Арендатор автомобиля заявлял, что иномарку угнали, но оппоненты отрицали свою вину.

В среду в коттеджном городке у 13-го километра Владивостокского шоссе полицейские задержали «Тойоту БиБи» таксиста, на которой уехали малознакомые ему молодые люди, сообщает портал «Губерния».

Автомобиль исчез с улицы Суворова во вторник. С двумя жителями Южного микрорайона заявитель познакомился дня за три до этой истории. В день происшествия они сидели в машине таксиста. Мужчина вышел у своего дома, чтобы взять воды и переодеться, а когда вернулся, «БиБи» на месте не было.

С новыми приятелями таксист пытался связаться сутки, а потом обратился за помощью к полицейским. Благодаря GSM-трекеру автоинспекторы быстро перехватили иномарку. Сидевший за рулем заявил, что таксист якобы разрешил ему поездить по делам. В итоге молодой человек катался всю ночь.

«Тойота» принадлежит фирме такси, шофер ее арендует. Писать заявление об угоне машины хабаровчанин отказался.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Стратегически важные ресурсы вывез за границу бизнесмен из Хабаровска
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь