Новые знакомые хабаровского таксиста уехали кататься на его машине
Арендатор автомобиля заявлял, что иномарку угнали, но оппоненты отрицали свою вину.
Арендатор автомобиля заявлял, что иномарку угнали, но оппоненты отрицали свою вину.
В среду в коттеджном городке у 13-го километра Владивостокского шоссе полицейские задержали «Тойоту БиБи» таксиста, на которой уехали малознакомые ему молодые люди, сообщает портал «Губерния».
Автомобиль исчез с улицы Суворова во вторник. С двумя жителями Южного микрорайона заявитель познакомился дня за три до этой истории. В день происшествия они сидели в машине таксиста. Мужчина вышел у своего дома, чтобы взять воды и переодеться, а когда вернулся, «БиБи» на месте не было.
С новыми приятелями таксист пытался связаться сутки, а потом обратился за помощью к полицейским. Благодаря
«Тойота» принадлежит фирме такси, шофер ее арендует. Писать заявление об угоне машины хабаровчанин отказался.