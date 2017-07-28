Новые знакомые хабаровского таксиста уехали кататься на его машине

В среду в коттеджном городке у 13-го километра Владивостокского шоссе полицейские задержали «Тойоту БиБи» таксиста, на которой уехали малознакомые ему молодые люди, сообщает портал «Губерния».

Автомобиль исчез с улицы Суворова во вторник. С двумя жителями Южного микрорайона заявитель познакомился дня за три до этой истории. В день происшествия они сидели в машине таксиста. Мужчина вышел у своего дома, чтобы взять воды и переодеться, а когда вернулся, «БиБи» на месте не было.